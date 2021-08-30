В Петербурге впервые широко представили древние рукописи о деяниях Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Древние рукописные источники о деяниях Александра Невского впервые представили широкой публике на выставке в Российской национальной библиотеке (РНБ) в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Это событие масштаба не только всей России, но и европейское, потому что впервые за многие годы библиотека показывает уникальные рукописи, и эти документы в оригинале - свидетельства времени становления государственности российской, свидетельства жития и подвигов Александра Невского", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора РНБ Владимира Гронского с открытия выставки.

Масштабная выставка посвящена 800-летию со дня рождения Александра Невского, на ней представлено более ста уникальных экспонатов. Как рассказали в библиотеке, в их числе Лаврентьевская летопись 1377 года, иллюстрации лицевого летописного свода XVI века - это единственная в своем роде историческая энциклопедия, созданная специально для библиотеки Ивана Грозного. Также в числе экспонатов списки разных редакций Жития святого благоверного князя.

Как отметили в РНБ, впервые широкой публике также представили редкие гравюры VIII-XIX веков, отражающие многогранность подходов к изображению Александра Невского. "Если в Древней Руси благоверного князя, принявшего перед смертью схиму, изображали в монашеских одеждах, то при Петре Великом и в более позднее время он предстает на иконах в виде воина - рыцаря, облаченного в императорскую мантию", - говорится в материалах пресс-службы библиотеки.

В 2021 году в России празднуют 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Князь Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. Стараниями Александра Невского проповедь христианства распространилась в северные земли поморов. Он также способствовал созданию православной епархии в Золотой Орде. Александр Невский канонизирован в 1547 году.