Петербургский аэропорт Пулково запустил виртуального помощника для пассажиров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" запустил виртуального помощника, с помощью которого пассажиры смогут уточнять информацию о рейсах, правилах и сервисах воздушной гавани. Онлайн-помощник создан на базе мессенджера Telegram, рассказали журналистам в пресс-службе управляющей компании аэропорта.

"Компания "Воздушные ворота Северной столицы", управляющая аэропортом Пулково, сообщает о создании виртуального помощника для пассажиров в мессенджере Telegram. Чат-бот @OfficialPulkovoBot помогает пассажирам оперативно уточнять информацию по самым востребованным темам без обращения в справочную службу", - сообщили в пресс-службе.

Чат-бот аэропорта будет отвечать на четыре группы вопросов пользователей: информация о рейсах, правила досмотра, пассажирам и услуги аэропорта. Как отметили в пресс-службе оператора Пулково, процесс поиска информации с помощью бота занимает несколько секунд, сервис может обрабатывать неограниченное количество запросов одновременно и круглосуточно.

В июне в аэропорту Пулково было установлено новое оборудование, которое позволяет выявлять опасные биологические агенты у пассажиров, в том числе наличие вируса COVID-19.