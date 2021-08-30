В Гренландии обнаружили самый северный остров

ТАСС, 30 августа. Группа ученых из Копенгагенского университета во время экспедиции в Гренландии нашла неизвестный ранее остров, который оказался самой северной точкой суши. Об этом сообщил Reuters.

"Мы не ставили перед собой задачу открывать новый остров. Мы находились в экспедиции с целью сбора образцов", - сообщила член экспедиции Мортен Раш. По словам ученых, группа сначала была убеждена, что прибыла на остров Оодаак, открытый датской исследовательской группой в 1978 году, но после проверки точного местоположения стало ясно, что исследователи находятся в 780 метрах к северо-западу.

Ученые предложили назвать остров "Кекертак Аваннарлег", что в переводе с гренландского означает "самый северный остров". В ходе экспедиции удалось установить, что остров образовался вследствие движения льдов, в поперечнике он достигает 30 метров, а пиковая точка находится на высоте 3 метров над уровнем моря.