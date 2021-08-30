Вложения в благоустройство моногорода на Ставрополье превысили 770 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Финансирование программ благоустройства в единственном моногороде Ставрополья Невинномысске превысило 770 млн рублей за пять лет. Создание комфортной среды для горожан остается одним из приоритетов властей муниципалитета, сообщил журналистам глава Невинномысска Михаил Миненков.

"Вопросы благоустройства города остаются одними из приоритетных в деятельности администрации города. <…> Всего на благоустройство города Невинномысска с 2016 года потрачено 772,72 млн рублей", - сказал он.

Миненков отметил, что ранее вложения в программы благоустройства в моногороде были минимальны. Развитие экономики, привлечение инвесторов, и участие в федеральных и краевых программах позволило благоустроить в Невинномысске девять общественных пространств - крупные парки и скверы, привокзальную площадь, бульвар в центре города. За два года в моногороде благоустроили 39 дворов многоквартирных домов.

В моногороде также растут объемы ввода жилья, активно ведется ремонт дорог. "На сегодняшний день в городе отремонтировано 46,5 км дорог, до 2023 года будет отремонтировано еще 25 км, финансирование на их ремонт предусмотрено. <…> Улучшение состояния дорожного покрытия и расширение пешеходных зон требует увеличение парка коммунальной техники. За 4,5 года за счет бюджетных и внебюджетных средств нами было приобретено 25 единиц спецтехники и 14 единиц прицепного оборудования", - отметил Миненков.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующие предприятия - производитель удобрений "Невинномысский азот" и производитель аэрозольной косметики и хозяйственно-бытовых товаров "Арнест".