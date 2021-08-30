В Волгограде готовы развивать международное движение молодежи в защиту исторической правды

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Волгоградская область готова стать площадкой для возрождения международного молодежного движения за сохранение мира и исторической правды, заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

"Андрей Бочаров выступил с инициативой возродить молодежное международное движение, направленное на сохранение мира и защиту исторической правды. Базой для этого может стать волгоградская площадка", - говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

В ходе посещения Мамаева кургана Лавров отметил, что работа, проводимая в Волгоградской области, по сохранению исторической памяти важна для будущего внешней политики РФ.

Сообщается, что Волгоградская область укрепляет статус региона государственного значения, центра патриотического воспитания. Здесь действует Центр по изучению Сталинградской битвы, проект "Уроки Победы" по сохранению исторической памяти. Особая роль отводится народной дипломатии: в настоящее время у Волгограда 45 городов-побратимов и городов-партнеров. С 2015 года при поддержке МИД РФ в регионе проходит ежегодный форум "Диалог на Волге", международная площадка объединяет десятки тысяч участников со всего мира.