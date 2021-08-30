СМИ: Китай допускает возможность завоза коронавируса в Ухань через полуфабрикаты

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая призвали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить версию завоза COVID-19 в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times .

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По ее данным, специалисты центра сравнили информацию о больных COVID-19 в Пекине и Даляне с образцами, собранными на упаковках с полуфабрикатами. Полученные результаты говорят о том, что вирус мог быть завезен вместе с продуктами из другой страны или другого района КНР. Китайские специалисты допускают, что вспышка заболевания в Ухане могла быть завозного характера.

Локальная вспышка COVID-19 произошла летом 2020 года в северо-восточном китайском городе Далянь. Там было выявлено распространение коронавируса среди сотрудников компании "Кайян шицзе", связанной с торговлей морепродуктами.

В октябре 2020 года ведущий специалист Центра по контролю и предотвращению массовых заболеваний КНР У Цзунью предположил, что вспышка COVID-19 в Ухане могла произойти из-за импортных морепродуктов. Эпидемиолог провел параллель между этими локальными вспышками, поскольку каждый раз вирус появлялся в местах торговли рыбой, в том числе закупленной за рубежом.