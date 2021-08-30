Курские власти продлили коронавирусные ограничения до 20 сентября

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Курской области на фоне неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу продлили действующие в регионе ограничения, в том числе обязательный масочный режим, до 20 сентября. Об этом в ходе заседания оперативного штаба региона сообщил губернатор области Роман Старовойт.

"Единодушно моими коллегами поддерживаем, давайте в таком режиме договоримся работать. Как минимум, на две-три недели [продлеваем действующие ограничения по коронавирусу]. Время покажет, как начнем учебный год, насколько эффективны наши ограничительные мероприятия", - сказал Старовойт.

Главный государственный санитарный врач по региону Олег Климушин отметил, что необходимость продлить ограничения по коронавирусу до 20 сентября связана, в том числе, с рядом "общественных и политических событий", запланированных на сентябрь.

Так, в Курской области сохраняются ограничения по наполняемости зрительных залов в зависимости от формата проведения культурных и спортивных мероприятий, а также обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Кроме того, действует запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время в случае несоблюдения дополнительных мер, обеспечивающих безопасность посетителей.

По данным регионального оперативного штаба на 30 августа, в Курской области всего зарегистрировано 42 073 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, из которых 170 - за последние сутки, умерли 1 269 человек. Первым компонентом вакцины привиты около 360 тыс. жителей региона - более 67% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета. Полностью завершили вакцинацию свыше 312 тыс. человек.