В Астраханской области снят ряд ограничений в работе общепита и детских игровых площадок

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Ряд ограничительных мер в работе кафе и ресторанов, а также детских игровых площадок, введенных в Астраханской области с 8 августа из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией сняты решением оперативного штаба, сообщила пресс-служба администрации губернатора региона.

Во время заседания штаба региональный министр экономического развития Казбек Хадиков доложил, что сфера общественного питания является одной из самых пострадавших от коронавируса в экономическом плане - оборот средств в этой отрасли хотя и начал расти, но так и не вернулся к допандемийным значениям. По данным областных властей, в регионе наблюдается сокращение субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере услуг общепита.

"В связи с этим предложено снять с кафе и ресторанов ограничения по времени работы до 23.00. и отменить обязательное требование QR-кода с посетителей, которые приходят на открытые площадки, веранды и террасы. При этом сохраняется требование по рассадке гостей - не более четырех человек за одним столиком. Кроме того, отменяется запрет на работу детских развлекательных и игровых площадок в помещениях при условии, что на одного ребенка будет приходиться не менее 4 квадратных метров пространства. При этом, соблюдение всех противоэпидемических и санитарных норм остается обязательным", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина снятие ограничений не означает, астраханцы могут больше не думать о соблюдении противоэпидемических норм, поэтому "проверочные мероприятия в кафе, ресторанах, на детских площадках в помещениях должны проводиться на постоянной основе, если правила не соблюдаются, будем принимать соответствующие меры в отношении каждого предпринимателя индивидуально".

Глава региона также отметил, что Астраханская область занимает лидирующие позиции по вакцинации среди соседей по Южному федеральному округу.

"У нас вакцинировано 68% населения. Однако темпы пока недостаточные, чтобы мы могли говорить о снятии всех ограничительных мер и констатировать, что достигли уровня коллективного иммунитета", - цитирует пресс-служба Бабушкина, чьи слова приводятся в сообщении.

О готовности учебных заведений

Как уточняет пресс-служба, также на заседании обсудили вопросы готовности учебных заведений к новому учебному году и предстоящих выборов с 17 по 19 сентября.

По данным на 30 августа в Астраханской области вакцинировано от коронавирусной инфекции около 70% лиц от плана иммунизации в регионе - это 314 029 человек, оба этапа иммунизации прошли 273 277 человек. За период прививочной кампании в регион поступило 319 662 дозы вакцины "Гам-ковид-вак", 55 580 доз вакцины "Спутник лайт", 9 040 доз вакцины "Эпиваккорона" и 2 390 доз вакцины "Ковивак". Всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 52291 случай заражения COVID-19. В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходят лечение 1 297 человек, свободным остается 22% коечного фонда.