В РФ число связанных с оборотом наркотиков преступлений достигло минимума за 10 лет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, уменьшилось в России на 3,3 тыс. по сравнению с прошлым годом и достигло минимальных показателей за последние десять лет. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ "О состоянии преступности в России за январь - июль 2021 года".

"В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков массив выявленных преступлений снизился до минимальных значений за последние 10 лет - 109,5 тыс. По сравнению с сопоставимым периодом прошлого года количество противоправных деяний в обозначенной сфере уменьшилось на 3,3 тыс.", - сказано в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, отрицательная динамика регистрации в разной степени зафиксирована в 54 регионах России. Вместе с тем высокий уровень распространенности наркопреступности отмечается в Магаданской, Челябинской областях и Северной Осетии.

Всего в структуре наркопреступности преобладают факты сбыта запрещенных к обороту веществ (58,6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это почти на 6% меньше. Наибольшее число таких деяний выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.