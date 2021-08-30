Объем финансирования капремонта школ в Пензенской области увеличили в 1,5 раза

ПЕНЗА, 30 августа. /ТАСС/. Расходы на ремонт школ в Пензенской области в преддверии 1 сентября были увеличены почти в 1,5 раза - до 240 млн рублей. Об этом сообщил врио главы региона Олег Мельниченко в ходе прямого эфира в Instagram.

"У нас капитально отремонтированы 34 школы и шесть детских садов. На это изначально предусматривалось 100 млн рублей. Дополнительно в ходе своих поездок в районы было выделено порядка 140 млн рублей", - отметил Мельниченко.

По его словам, школы в регионе готовы к началу учебного года, однако в перспективе четырех-пяти лет потребуется ремонт большого числа зданий. "Оценочно, это порядка 150 зданий в целом по области", - добавил Мельниченко. Всего в регионе действуют 308 школ.

Врио главы Пензенской области сообщил, что подготовлена проектно-сметная документация еще на 30 школ, она пройдет экспертизу для уточнения стоимости работ в связи с удорожанием ряда стройматериалов. После этого регион планирует подать заявку для включения этих проектов в федеральному программу.

Мельниченко подчеркнул, что получение федерального финансирования, наряду с сохранением региональной программы, позволит увеличить число отремонтированных зданий. "Если оперативно подадим заявки, то вполне возможно на следующий год отремонтируем 60-70 школ", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 4 августа 2021 года сообщал, что порядка 1,5 тыс. школ будут отремонтированы в 2022 году.