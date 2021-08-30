Новый железнодорожный тур из Ростова-на-Дону на Кавминводы запустят в октябре

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Новый железнодорожный трехдневный тур "Волшебный мир Пятигорья" по маршруту из Ростова-на-Дону в города-курорты Ставропольского края запустят осенью 2021 года. Туристы смогут посетить Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Новый железнодорожный тур "Волшебный мир Пятигорья" будет запущен из Ростова-на-Дону в Ставропольский край. Он создан в рамках работы по повышению туристической привлекательности регионов России и реализуется в партнерстве АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" с одним из турагентств Ростовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трехдневная программа позволит познакомиться с основными курортами Кавказских Минеральных Вод. В сопровождении профессионального гида туристы посетят Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, увидят главные достопримечательности региона, попробуют воду из минеральных источников.

"Планируется, что в путешествие туристы отправятся по железной дороге на одном из поездов дальнего следования. Перемещаться во время экскурсий они будут на современных пригородных экспрессах, маршруты которых обслуживаются поездами "Ласточка". Стоимость тура составит от 14 350 рублей. В цену входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа, питание и проживание в гостинице", - сказано в пресс-релизе.

Регион Кавказские Минеральные Воды находится в Ставропольском крае и включает в себя четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.