В "Тануки" заявили, что не видят нарушений в своих публикациях и не планируют их удалять

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сеть ресторанов "Тануки" не планирует удалять со своих страниц в социальных сетях какие-либо посты после сообщений о якобы содержащейся в них пропаганде ЛГБТ-движения, поскольку не видит нарушения законов РФ в опубликованной информации. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в дирекции по маркетингу компании.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что основатель националистического движения "Мужское государство" Владислав Поздняков заявил об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки". Возмущение активиста вызвали фотографии с темнокожим мужчиной, а также посты, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.

"Действительно, вчерашним вечером начались нападки на сайт и на мобильное приложение со стороны Владислава Позднякова, его так называемого "Мужского государства" и соратников движения. <…> Мы, естественно, максимально стараемся отбиться ото всех этих атак. Мы не планируем ничего удалять, потому что мы ничего не нарушали своими постами, информационными сообщениями - ни одного закона РФ. Более того, в марте у нас был выпущен меморандум, где мы писали и говорили всем, что мы уважаем любого клиента, несмотря на его расу, национальность, цвет кожи. И всех гостей готовы принять. Поэтому удалять ничего не планируем", - сказали в дирекции.

Там добавили, что в связи с нападками сеть ресторанов "пытается достучаться" до Минкомсвязи РФ, до Роскомнадзора, до основателя Telegram Павла Дурова, чтобы они повлияли на канал, распространяющий упомянутую информацию.

Также в дирекции по маркетингу отметили, что рестораны "Тануки" продолжают работу в штатном режиме, несмотря на сообщения об их "минировании". "Были заявления [о "минировании" ресторанов] от представителей Владислава Позднякова. Я так понимаю, что был брошен клич среди его соратников, чтобы сделали звонки о "минировании". Такие звонки поступали, и к нам приходили проверки. Сейчас все нормально функционирует, можно спокойно прийти и поужинать", - сказали в компании.