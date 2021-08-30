Началась регистрация для участия в четвертом сезоне студенческого кубка "Управляй"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Организаторы студенческого кубка по менеджменту "Управляй" начали прием заявок для участия в четвертом сезоне конкурса, регистрация будет идти до 14 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В медиалофте РАНХиГС состоялся запуск нового сезона всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в текущем сезоне главным призом для победителей кубка станет возможность пройти программу "Современные технологии управления: лидеры будущего" на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

"Также ребята могут получить от 5 до 50 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, пройти стажировку в крупнейших компаниях страны или получить полноценное приглашение на работу, а еще - принять участие в чемпионате Global Management Challenge. И, что немаловажно, участники могут получить в наставники победителей и финалистов конкурса "Лидеры России", - отметил Комиссаров.

Первый сезон конкурса прошел в 2017-2018 годах. В кубке "Управляй!" команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. За три сезона реализации проекта было собрано более 190 тыс. заявок из всех регионов страны. В финалах проекта приняло участие более 450 лучших студентов, многие из которых получили гранты на обучение, дополнительные льготы при поступлении в магистратуру, а также приглашения на стажировки и работу в компании и организации.

Платформы "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.