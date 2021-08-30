Власти Ставрополья сообщили, что регион вышел на плато по заражению коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Ставрополье вышло на плато по ситуации с ежесуточному заражению коронавирусом. Долгое время показатели в регионе остаются стабильными, хоть и высокими, сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями региона.

"На сегодня мы остановились в высоких цифрах, вышли на плато. На 120 человек [в сутки] выше, чем плато, на которое мы выходили зимой", - сказал он.

По словам Владимирова, в больницах региона увеличивается число свободных коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. "Мы поднимались до 3 200 коек занятых, сейчас 2 500 коек заняты", - отметил губернатор.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 74 872 случая коронавируса, выздоровели 61 953 пациента. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в медицинских учреждениях умерли 2 308 пациентов.