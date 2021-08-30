ООН впервые направила медицинскую помощь в Афганистан после смены власти в стране

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Первый самолет Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) с медицинской помощью приземлился в понедельник в Афганистане, это первый подобный доставленный груз после перехода власти в стране к боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"ВПП заявила, что самолет с медицинскими препаратами и материалами приземлился сегодня [в Афганистане]", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии", доставило в аэропорт города Мазари-Шариф более 12 тонн грузов, которых будет достаточно для проведения порядка 3,5 тыс. хирургических операций и лечения 6,5 тыс. пациентов с травмами, все материалы будут распределены между 40 больницами. Официальный представитель генсека отметил, что это первый из трех подобных рейсов для покрытия экстренных медицинских потребностей страны.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого "Талибан" развернул масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошел в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.