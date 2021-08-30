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Молодежный форум "Машук" на Ставрополье запланирован на октябрь 2021 года

Мероприятие проводится в Пятигорске с 2010 года

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют провести Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" в октябре 2021 года. Формат будет зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии с жителями края.

"По поводу форума "Машук" - предполагаем проводить его в первой половине октября, он будет в офлайн- [и] онлайн-формате, до 2 тыс. человек. Если у нас не получится пригласить детей [из-за эпидемиологической ситуации], будем тогда проводить в онлайн-формате, как в прошлом году", - сказал он.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года. В 2020 году он впервые прошел в дистанционном формате и собрал почти 4 тыс. человек из большинства регионов России. Молодые люди смогли общаться с работодателями, получить гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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