Павильон РФ удостоен почетного упоминания жюри XVII Венецианской архитектурной биеннале

РИМ, 30 августа. /ТАСС/. Проект Open, представленный в павильоне России на XVII Венецианской архитектурной биеннале, удостоился почетного упоминания жюри. Церемония награждения состоялась в понедельник, список победителей и мотивации жюри опубликованы на официальном сайте биеннале.

Международное жюри отметило "чуткую и бережную реставрацию исторического павильона в садах Джардини, которая открыла его окружающему миру и будущему". В этом году в российском павильоне был представлен гибридный проект, состоявший как из самого реконструированного павильона, построенного в Джардини архитектором Алексеем Щусевым в 1914 году, а также части, связанной с виртуальной реальностью. Составная часть, которая строилась вокруг общественной роли видеоигр и виртуальных вселенных, во многом стала результатом работы онлайн-проекта pavilionrus.com. Он послужил виртуальным эквивалентом реального павильона на протяжении последнего года из-за переноса сроков биеннале с прошлого лета в результате пандемии.

Реконструкция исторического павильона, который вернулся к первоначальной задумке Щусева, претерпевшей значительные изменения с годами, была осуществлена по проекту российско-японского бюро KASA (Kovaleva and Sato Architects). "Почетное упоминание жюри - ценнейшая награда для павильона РФ. В проекте Open мы стремились показать, как важны сотрудничество и обмен между разными странами и культурами", - прокомментировала комиссар павильона РФ в 2021 году, генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика.

"Золотое лев Святого Марка" за лучший национальный павильон присужден проекту Объединенных Арабских Эмиратов. Лучшей экспозицией признан коллективный проект raumlaborberlin (Берлин, Германия).

Архитектурная биеннале проходит раз в два года, чередуясь с биеннале искусства. На выставке собраны как отдельные проекты, так и национальные экспозиции, представленные в павильонах стран. В этом году XVII Архитектурная биеннале проходит под названием "Как мы будем жить вместе?". Работа экспозиций продлится до 21 ноября.