В Москве ожидается гроза, дождь и сильный ветер до утра 31 августа

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Жителей Москвы предупредили о грозе с дождем и сильном ветре до 14 м/с до утра 31 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 09:00 часов утра 31 августа местами в городе Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 14 м/с", - сказали в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Машины парковать лучше вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее аналогичное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Московской области.