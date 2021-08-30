Ванденко с проектом ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" вышел в финал "ТЭФИ-Мультимедиа"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Журналист Андрей Ванденко с проектом ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" стал финалистом премии "ТЭФИ-Мультимедиа" в номинации "Интервьюер" в диджитал-СМИ. Об этом говорится в сообщении организаторов премии, поступившем в ТАСС.

"В результате закрытых заседаний и анонимного голосования членов экспертного совета финалистами в конкурсных номинациях "ТЭФИ-Мультимедиа" 2021 года стали 75 проектов из разных регионов России", - говорится в сообщении.

Также в финал в специальной номинации "Наука и жизнь" вышел спецпроект ТАСС "Леонов, твой выход!".

Отмечается, что премия состоит из 25 номинаций, распределенных по направлениям. В конкурсе 2021 года учреждены две специальные номинации, среди которых "Наука и жизнь", посвященная Году науки и технологий в России, и "Гагарин life", посвященная 60-летию первого полета человека в открытый космос.

Финал премии "ТЭФИ-Мультимедиа" состоится в Сочи 11 сентября с соблюдением противоэпидемических мер. ТАСС является генеральным информационном партнером "ТЭФИ-Мультимедиа".

Проект "20 вопросов Владимиру Путину", посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект.