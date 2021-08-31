Патрушев проведет в Петербурге совещание по подготовке инженерных кадров

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во вторник проведет в Санкт-Петербурге совещание по вопросам подготовки инженерных кадров.

Как сообщала пресс-служба аппарата Совбеза, отдельное внимание планируется уделить тому, как высшие учебные заведения исполняют решения по подготовке кадров для судостроения и авиастроения. Речь будет также идти о создании в общеобразовательных школах инженерных классов и о развитии научно-исследовательской базы в сфере судостроения и кораблестроения.

Патрушев традиционно проводит на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка), который он окончил в 1974 году (тогда вуз назывался Ленинградским кораблестроительным институтом), совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий, а также военных специалистов для ВМФ. Из более чем десятка вузов подобного профиля именно Корабелке президент РФ Владимир Путин поручил стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

Последнее такое совещание состоялось в январе этого года. На нем, в частности, обсуждались вопросы, связанные с повышением качества подготовки специалистов для кораблестроительных, судостроительных предприятий России и для ВМФ. Тогда были предложены и дополнительные меры, направленные на повышение уровня образовательной и научной деятельности СПбГМТУ.

Сейчас этот университет остается единственным вузом в стране, где ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.