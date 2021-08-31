Во Владивостоке завершают подготовку города к ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) и власти Владивостока завершают подготовку города, который станет главной площадкой международного саммита. Как сообщили ТАСС в руководстве города и региона, на острове Русском, где будет проходить ВЭФ-2021, создана зона безопасности, проведено благоустройство, а территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) объявлена зоной без коронавируса.

По данным правительства Приморского края, обеспечением безопасности на острове Русском и во Владивостоке во время Восточного экономического форума будут заниматься более 4 тыс. сотрудников силовых структур. В августе уже прошли несколько антитеррористических командно-штабных учений, а также тренировок на объектах транспортной инфраструктуры.

Кроме того, на период проведения мероприятий форума введены некоторые ограничения. Так, с 1 по 4 сентября будет действовать запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком, за исключением судов безопасности, самолетов центрального расписания и доставляющих участников ВЭФ. В этот же период запрещается плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис и Новик.

С 30 августа и до 4 сентября запрещено перевозить по территории Владивостока опасные грузы, а до 9 сентября нельзя проводить дорожные и земляные работы, гидравлические испытания коммуникаций. Некоторые ограничения коснулись использования транспорта на дорогах острова Русского.

Власти города впервые в истории проведения ВЭФ рекомендовали всем организациям ограничить массовые мероприятия в городе с 2 по 4 сентября, за исключением культурной и спортивной программы форума. Из-за этого, к примеру, пришлось перенести в Находку намеченный на 1-5 сентября чемпионат России по серфингу.

Благоустройство и создание панно городов Дальнего Востока

На благоустройство перед Восточным экономическим форумов Владивостоку выделили дополнительные средства из федерального бюджета. Как ранее сообщал ТАСС глава города Константин Шестаков, речь идет о 674 млн рублей. Их направили на ремонт дорог и благоустройство, ремонт фасадов и другие цели.

"До сентября завершен ремонт фасадов 17 жилых зданий по гостевому маршруту, эту работу контролирует мэрия города. Дополнительно свои здания приводят в порядок федеральные ведомства. Кроме того, руководством администрации города проведены переговоры с собственниками некоторых коммерческих зданий - фасады здесь также отремонтированы", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, завершился ремонт дорог по "гостевому маршруту", это дорога из аэропорта Владивостока к кампусу ДВФУ. Устранены повреждения на барьерном ограждении, нанесена разметка, заменены поврежденные дорожные знаки, постоянно проводится покос травы. В районе океанариума на острове Русском обустроена парковка для автомобилей. К открытию ВЭФ завершилось благоустройство Университетской набережной.

Часть дополнительного федерального финансирования город также направил на освещение 100 придомовых территорий, обустройство велодорожек, приобретение коммунальной техники. Все эти проекты сейчас в работе, отметили в администрации Владивостока.

Также завершено создание 11 панно с изображениями городов, которые являются центрами регионов Дальнего Востока. Они размещены на "гостевом маршруте". Их авторами стали художники из дальневосточных регионов, поэтому каждая композиция отражает характер того или иного субъекта, его уникальные природные, исторические и географические особенности. Задача проекта заключается в том, чтобы не только представить регионы Дальнего Востока в его столице, но и укрепить дружеские отношения, реализовав проект совместно.

О пропускном режиме на главной площадке форума

Международный аэропорт Владивостока в шестой раз стал воздушными воротами Восточного экономического форума. Традиционно здесь создан специальный оперативный штаб, в который вошли руководители и специалисты служб аэропорта.

"Нашей главной задачей является бесперебойное и технологически выверенное обслуживание воздушных судов официальных делегаций и регулярных рейсов. Мы все понимаем масштаб события, его значимость для страны и готовы к встрече высоких гостей", - передает пресс-служба аэропорта слова его генерального директора Андрея Виниченко.

В 2020 году здесь были введены новые услуги - онлайн-заказ доступа в VIP-зал, бизнес-залы и услуга Fast Track, которая позволяет быстро пройти все предполетные процедуры. При поддержке Фонда Росконгресс в терминале работают аккредитационные площадки и стойки регистрации участников ВЭФ, а также размещена вся необходимая навигация.

На главной площадке форума - в кампусе ДВФУ - еще с 30 августа действует особый пропускной режим. Проход и проезд на территорию возможен только по именным бейджам и транспортным пропускам для аккредитованных участников, сотрудников и студентов ДВФУ. Действие иных пропусков приостановлено.

Однако даже для участников форума активация пропуска происходит лишь при подтверждении вакцинации от коронавируса, а также при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Для этого во Владивостоке, согласно данным на официальном сайте форума, открыто 11 центров для сдачи ПЦР-теста, в том числе в здании краевого правительства, аэропорту, гостиницах, а также на территории кампуса ДВФУ. Для сдачи теста необходима предварительная запись.

О форуме

VI Восточный экономический форум - 2021 состоится 2-4 сентября 2021 г. во Владивостоке на территории кампуса ДВФУ. ВЭФ был учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 г. в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ДВФУ - ежегодная площадка и партнер ВЭФ, организатор мероприятий деловой программы.