Абу-Даби отменит карантин для приезжающих из 55 государств

КАИР, 31 августа. /ТАСС/. Эмират Абу-Даби отменяет с 1 сентября обязательный карантин для приезжающих в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из 55 государств, вошедших в зеленый список. Об этом сообщило в понедельник издание Gulf Today .

30 августа Департамент туризма и культуры обновил список государств и регионов, жители которых при посещении Абу-Даби освобождаются от карантина, варьирующегося в настоящее время от семи до 10 дней. Зеленый список регулярно обновляется и пересматривается в зависимости от ситуации с распространением нового коронавируса, отмечает департамент. России сейчас в нем нет.

Отмена карантина касается как вакцинированных, так и невакцинированных путешественников из этих стран. Прививки не освобождают от необходимости прохождения ПЦР-тестирования по прибытии и спустя несколько дней, но непривитым гражданам из стран зеленого списка в отличие от их вакцинированных сограждан придется сдать повторные ПЦР-тесты дважды.

Что касается приезжающих в Абу-Даби из других стран мира, то вакцинированным от коронавируса придется провести на карантине семь дней, а без вакцинации - десять.

Ранее ОАЭ объявили о возобновлении с 30 августа выдачи туристических виз гражданам всех без исключения стран, привитым от коронавируса одобренными ВОЗ вакцинами. Решение, о котором объявили Федеральное управление по вопросам идентификации и гражданства и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям, распространяется на страны, въезд из которых ранее был запрещен, с обязательной сдачей ПЦР-теста в аэропорту. В отношении невакцинированных групп людей остаются в силе ранее введенные правила. ПЦР-тест остается обязательным, однако вакцинированные граждане получают ряд определенных преимуществ. В стране доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской компании Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech, а также российский препарат "Спутник V", до сих пор не получивший одобрение ВОЗ.

В настоящее время число новых зараженных коронавирусом в ОАЭ не превышает отметку в тысячу человек ежедневно.