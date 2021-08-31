Участники Национальной технологической олимпиады научат программу проверять тетради

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Школьники 8-11-х классов, которые станут участниками профиля "Искусственный интеллект" на Национальной технологической олимпиаде, научат искусственный интеллект распознавать рукописный текст, это поможет педагогам облегчить проверку письменных работ учеников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Для школьников 8-11-х классов открыта регистрация на совместный профиль "Искусственный интеллект" Академии искусственного интеллекта для школьников и Национальной технологической олимпиады (ранее олимпиада Кружкового движения НТИ). Соревнование проводится в партнерстве с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Sber AI. Участникам предстоит решить задачу на распознавание рукописного текста, используя фотографии ученических тетрадей. Для школьного образования и отрасли EdTech это актуальное направление разработок, оно позволит снять с педагогов рутинную нагрузку по проверке письменных и домашних работ", - сообщили в пресс-службе.

Профиль пройдет в несколько этапов, а финал соревнований состоится весной 2022 года. В итоговом задании участникам предстоит продолжить работу над разработкой и попробовать масштабировать ее. Для успеха в олимпиаде школьникам необходимо разбираться в ключевых алгоритмах и структурах данных, владеть основными инструментами машинного обучения и уметь программировать на Python. Также полезными будет знание основ математической статистики, математического анализа, теории вероятностей и линейной алгебры.

Всему этому можно научиться на бесплатном онлайн-курсе по машинному обучению и анализу данных Академии искусственного интеллекта для школьников. Также в ходе соревнований для участников предусмотрены дополнительные обучающие вебинары от ведущих экспертов страны в сфере искусственного интеллекта, на которых ребята смогут углубиться в тему распознавания текстов и получат обратную связь по своим решениям.

"Наше направление олимпиады запускается в третий раз и уже достигло уровня, когда ребята соревнуются не только в рамках учебных заданий, но и работают над решением взрослых профессиональных задач. В этом году участники попробуют свои силы в обучении машин распознаванию рукописного текста. Такие алгоритмы сейчас очень актуальны для образовательной сферы. К примеру, они позволят проводить быструю, детальную и объективную аналитику прогресса, как и в масштабе класса или даже школы, так и на уровне отдельного ученика", - сообщил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" Петр Положевец, которого процитировали в пресс-службе.

Об олимпиаде

Профиль "Искусственный интеллект" Национальной технологической олимпиады проводится в третий раз. В прошлом году он стал вторым по популярности среди всех направлений олимпиады. Его призеры и победители получат преференции при поступлении в вузы. Пять лучших команд финала получат ценные призы, денежные сертификаты на сумму от 150 тыс. до 500 тыс. рублей, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в экосистему Сбербанка по направлению "Искусственный интеллект".

Национальная технологическая олимпиада - это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру направлений от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игры. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Ассоциацией участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) и при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ".

Национальная технологическая олимпиада базируется на шестилетнем опыте проведения олимпиады Кружкового движения НТИ - первой в России командной инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводили Кружковое движение НТИ, Российская венчурная компания, Агентство стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ" в партнерстве с ведущими вузами и технологическими компаниями страны. В 2020/2021 учебном году на олимпиаду зарегистрировались более 110 тыс. школьников из 85 регионов, а общий охват соревнований с 2015 года превысил 250 тыс. человек.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утвержден проект "Наука". В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.