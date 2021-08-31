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Пандемия COVID-19

США ужесточили рекомендации по поездкам в некоторые страны из-за коронавируса

В частности, уровень опасности повысился до максимального для поездок в Азербайджан, Швейцарию, Эстонию

ТАСС, 31 августа. Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США ввели более строгие предупреждения из-за коронавируса для путешественников, выезжающих в пять стран. Информация об этом была размещена в понедельник на сайте ЦКПЗ.

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По его данным, уровень опасности повысился до максимального для поездок в Азербайджан, Швейцарию, Эстонию, Северную Македонию и Сент-Люсию. Введенный для этих стран четвертый уровень ограничений предусматривает полный отказ от поездок в отличие от третьего уровня, при котором рекомендуется совершать путешествия в страну только при условии полной вакцинации.

С июня 2021 года ЦКПЗ сохраняют третий уровень ограничений для России. "Путешественники без прививок должны избегать необязательных поездок в Россию", - говорится в соответствующем разделе рекомендаций.

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СШАПандемия COVID-19
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