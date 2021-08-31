В Приморье обустроили территорию у озера Хасан, где шли бои между СССР и Японией

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Приморья обустроили видовую площадку и другую инфраструктуру на территории вокруг озера Хасан на юге региона, где происходили боевые действия советско-японского вооруженного конфликта в 1938 году. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

Территория у озера Хасан включает в себя более 30 воинских захоронений. Один из ключевых объектов - гора Заозерная, высота которой достигает 157 м. На ее вершине был установлен памятный знак в честь боевых действий, а вся зона впоследствии объявлена историко-культурной мемориальной заповедной территорией.

"Благоустройство горы Заозерная (прилегает к озеру Хасан) ведется для повышения доступности важного исторического объекта для населения. Построена еще одна лестница к вершине. Она находится рядом со старой, состоящей из 136 ступеней и восьми площадок, и предусматривает уже 281 ступень и 20 площадок. Восстановлен обелиск на воинском захоронении, обустроена видовая площадка на вершине. Наша цель - сохранить исторические облик Заозерной", - приводится в сообщении комментарий руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимира Осецкого.

Власти региона хотят популяризировать данное место и в дальнейшем организовывать на озеро Хасан познавательные экскурсии для школьников и туристов. "Кроме того, здесь можно будет проводить торжественные митинги, возложения цветов и вахты памяти, призванные почтить подвиг героев своей страны", - цитирует пресс-служба министра культуры и архивного дела Приморского края Елену Бронникову.

Территорию благоустраивают для создания туристического экологического кластера "Земля леопарда" в рамках госпрограммы "Развитие культуры Приморского края на 2020-2027 годы". В 2020 году ФГБУ "Земля леопарда" совместно с правительством края разработало одноименный проект, призванный сделать ранее отдельные природные территории юго-западного Приморья объединенным центром развитого и комфортного экологического туризма.

Пресноводное озеро Хасан находится на юге Приморья. В 1938 году между Японской императорской армией и Красной армией у озера Хасан и реки Туманной прошла серия военных столкновений в связи с оспариванием японцами этих территорий.