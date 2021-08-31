Абрамченко заявила, что нормам по очистке соответствует не более 7% стоков в Амур

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Только 7% стоков предприятий и коммунальных систем в реку Амур на Дальнем Востоке соответствует нормативам по очистке, заявила во вторник вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на площадке межрегионального форума "Амур - река жизни" в Хабаровске.

"К сожалению, эксперты констатируют: от объема стоков, которые попадают в Амур, только до 7% очищается до нормативов. Это значит, что впереди у нас огромная задача по наведению порядка с точки зрения очищения стоков - как промышленных, так и бытовых", - сказала Абрамченко.

Вице-премьер подчеркнула, что к такой ситуации привело не только размещение больших промышленных предприятий по берегам Амура, но и высокий износ коммунальной инфраструктуры. В итоге, как уточнил врио губернатора Михаил Дегтярев, реке дают четвертую категорию загрязнения по 5-балльной шкале.

Амур - одна из крупнейших рек России и мира. В общемировом рейтинге рек она занимает девятое место по протяженности. При этом объект входит в тройку рек России с самой большой антропогенной нагрузкой.