Младшеклассники смогут бесплатно посетить музейные площадки ВДНХ 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московские ученики первых-четвертых классов смогут бесплатно посетить некоторые музейные площадки ВДНХ в День знаний. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"1 сентября для учеников первых - четвертых классов будут бесплатно работать центр "Космонавтика и авиация", Музей ВДНХ и центр славянской письменности "Слово". В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

При посещении ВДНХ необходимо соблюдать санитарные меры: придерживаться социальной дистанции, носить маски в помещениях.

"В День знаний центр "Космонавтика и авиация" приглашает в увлекательное путешествие ребят, мечтающих освоить одну из самых "звездных" профессий. В 13:00, 15:00 и 17:00 здесь можно будет принять участие в квесте "Школа юных космонавтов". Дети получат карты с маршрутами и смогут выполнить разные задания, например выяснить, что должен уметь космонавт, как устроена ракета, стать дизайнером скафандра или пройти специальную физическую подготовку. На квест необходимо зарегистрироваться", - говорится в сообщении.

В центре славянской письменности "Слово" для ребят проведут экскурсию "От церы до планшета: школьные истории из разных эпох". Участники узнают, как выглядели школы разных эпох, по каким учебникам занимались крестьянские дети в XIX веке. Также гостям расскажут о жизни Михаила Ломоносова и реформах Петра I. Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00 и 18:00. Вход по предварительной регистрации.