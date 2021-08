СМИ: власти Новой Зеландии выявили новый штамм COVID-19 с повышенной степенью мутации

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило факт выявления в конце июня текущего года нового штамма коронавируса C. 1.2 с повышенной степенью мутации у мужчины, приехавшего из-за границы. Об этом сообщило во вторник издание The New Zealand Herald со ссылкой на представителя ведомства.