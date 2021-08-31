Фестиваль "Атмосфера" в Екатеринбурге собрал более 130 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Третий Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера", который прошел в центре Екатеринбурга с 14 по 29 августа, собрал более 130 тыс. гостей. Об этом сообщили во вторник организаторы.

"Фестиваль "Атмосфера" посетили 133 тыс. человек. <...> За первые два дня фестиваль посетили 29 тыс. человек. Как и ожидали организаторы, после такой проходимости сад нужно было восстанавливать: на ремонтные работы ушло около пяти часов. <...> К счастью, отношение горожан к скверу после двух первых дней кардинально переменилось, и удалось сохранить зеленые газоны, цветники и зоны отдыха в отличном состоянии", - говорится в сообщении.

После разбора площадки деревья, кустарники и цветы передадут администрации Екатеринбурга - их планируется высадить на улицах города.

"В создании фестиваля приняли участие рекордное количество партнеров - более 50 коллективов организаций и государственных структур. <...> 16 дней фестиваля прошли очень активно: были проведены более 100 лекций и мастер-классов, большая часть которых была посвящена ландшафтной тематике, большое количество спортивных мероприятий на площадке Sport Accord, любительских игр и профессиональных соревнований по пляжному волейболу. Состоялось 14 вечерних концертов и было проведено три крупных семинара с лекторами из Германии и Москвы для застройщиков, специалистов по благоустройству и ландшафтному дизайну", - отметили организаторы.

Для создания сада на Площадь 1905 года привезли 1 тыс. кубов чернозема, 1,4 тыс. кв. м газона, 76 деревьев, около 30 видов кустарника, множество цветов и злаков.