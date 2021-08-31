Единороссы не выявили серьезных нарушений при проверке готовности школ к учебному году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты "Единой России" по всей стране проверили готовность школ к 1 сентября, серьезных нарушений не выявлено, сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Депутаты-единороссы проверили готовность российских школ к новому учебному году. В мониторинге также приняли участие более 11,5 тысяч родителей", - отмечается в сообщении.

По словам федерального координатора партпроекта "Единой России", депутата Госдумы Алены Аршиновой, которую цитирует пресс-служба единороссов, "большинство школ полностью готовы к приему детей, серьезных нарушений не выявлено, мелкие недочеты устранят до начала учебного года".

"Проверки проходили при участии сотрудников органов местного самоуправления в сфере образования, Роспотребнадзора, МЧС. Они оценивали безопасность образовательных организаций, качество проведенного ремонта, оснащенность учебных классов, библиотек, спортзалов и медкабинетов, организацию горячего питания, благоустройство пришкольных территорий, состояние дорог и подъездных путей. Родители смогли лично проверить исправность и сроки годности огнетушителей, наличие автоматической системы противопожарной защиты и оповещения, схем эвакуации, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов", - отметила парламентарий.

Как уточняется в сообщении, во всех школах закуплены санитайзеры, термометры, средства индивидуальной защиты. В ходе проверок выяснилось, что некоторым учебным заведениям требуются дополнительные средства на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, современной системы пропуска, металлоискателей, обеспечение охраны сотрудниками ЧОПов или вневедомственной охраны. В ряде школ остро стоит вопрос модернизации пищеблоков и столовых.

"Депутаты фракции "Единой России" уже предложили включить данные мероприятия в программу по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 гг. Необходимо создать максимально комфортные и безопасные условия для наших детей, чтобы они могли получить качественное образование, раскрыть свой творческий потенциал", - цитирует пресс-служба Аршинову.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к началу учебного года готовы все 100% образовательных организаций. Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" запускает проект "Школа" по оценке готовности всех школ к новому учебному году. Всего их в стране более 40 тысяч.