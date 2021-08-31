В России в августе заболеваемость ковидом снизилась, а смертность от него снова возросла

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России по итогам августа оказалась ниже, чем в июле, однако смертность обновила максимум за все время пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 31 августа штаб сообщил о 653 092 выявленных случаях заражения, это меньше июльского показателя на 13,1%. За тот же период штаб зарегистрировал 24 661 смерть, что на 5,6% больше, чем за предыдущий месяц.

При этом с конца июля заметно выросло количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент. Оно увеличилось на 55 996, до 554 687, что совсем ненамного уступает максимумам пандемии, зарегистрированным в начале января.

По сравнению с августом 2020 года в России выявили в 4,2 раза больше заболевших и зарегистрировали в 7,7 раза больше летальных исходов из-за новой инфекции, свидетельствуют данные штаба.