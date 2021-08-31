Крупнейший в мире парк Legoland построят в Шэньчжэне к 2024 году

ШАНХАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Британская развлекательная компания Merlin Entertainments планирует к 2024 году построить в городе Шэньчжэнь (южная провинция Гуандун) самый большой в мире тематический парк Legoland. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал".

Общие инвестиции в данный проект составят порядка 7 млрд юаней (около $1,1 млрд). Строительство нового тематического парка общей площадью 580 тыс. кв. м на территории материкового Китая, пишет ресурс, связано с возрастающей конкуренцией со стороны других игроков на этом рынке.

В 2019 году компания Merlin Entertainment уже начала строительство в Китае двух тематических парков Legoland с общим объемом инвестиций в размере 13,6 млрд юаней (около $2,1 млрд). Расположены они будут в Шанхае и в юго-западной провинции Сычуань. Завершение строительства объектов запланировано на 2023 год.

Первый в мире парк Legoland был открыт в 1968 году в Дании. После этого по всему миру было построено еще восемь таких тематических парков. Девятый должен заработать в следующем году в Южной Корее. В Китай Lego впервые пришло около 30 лет назад. Офис компании был открыт в Шанхае в 2014 году, а спустя два года появился первый в стране фирменный магазин, который также расположен в этом мегаполисе.