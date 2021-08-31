Суд восстановил права многодетной семьи на маткапитал после покупки аварийного дома

ОРЕНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Права на материнский капитал многодетной семьи, из которой год назад в Оренбургской области изымали четверых детей, восстановили, признав сделку купли-продажи аварийного дома недействительной. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры региона.

Органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области. Одной из причин стало аварийное состояние дома, который супруги приобрели за счет средств материнского капитала.

"Решением районного суда сделка купли-продажи дома за счет средств материнского капитала признана недействительной и прекращено право собственности на указанное жилое помещение, с продавца взысканы денежные средства в пользу управления пенсионного фонда РФ в Орске, матери несовершеннолетних восстановлено право на дополнительные меры социальной поддержки - материнский капитал", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в судебном порядке восстановления прав на материнский капитал и признания недействительной сделки купли-продажи аварийного дома добился прокурор Домбаровского района. В рамках гражданского дела проведена оценочная строительно-техническая экспертиза. Она установила, что на момент купли-продажи дом был в аварийном состоянии и непригодным к проживанию.

Четверых детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области органы опеки и полиция принудительно забрали 25 мая 2020 года. Инцидент был снят на видео. На мать, которая отказалась отдавать детей, надели наручники, а позже оштрафовали за неподчинение требованиям полиции. Районные власти по рекомендации областной комиссии 4 июня отменили постановление об изъятии детей. Родители забрали детей, а в начале июля переехали в новый дом в Орске, подаренный семье благотворительным фондом из Екатеринбурга.

Изъятие детей из многодетной семьи прокуратура Оренбургской области признала незаконным и нарушающим нормы Семейного кодекса РФ, так как не было непосредственной угрозы жизни и здоровью детей. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного ранее по статье 293 УК РФ о халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности. По данным Генпрокуратуры, уголовно-правовая оценка будет дана и действиям сотрудников отдела полиции по вопросу применения физической силы при изъятии детей.