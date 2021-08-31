Диспансеризацию переболевших COVID-19 включили в программу бесплатной медпомощи в Москве

Московское правительство внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021-2023 годах, предусматривающие проведение углубленной диспансеризации переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования на проведение углубленной диспансеризации выделяют целевые средства в размере 847,6 млн рублей из федерального бюджета.

Там уточнили, что углубленная диспансеризация пройдет в два этапа. Первый, кроме приема терапевта, включает семь исследований: биохимический и общий анализы крови, спирометрия, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), по показаниям - тест с шестиминутной ходьбой, для перенесших тяжелую и среднюю форму заболевания - определение концентрации D-димера в крови (помогает выявить признаки тромбообразования), рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась в течение года). По результатам обследований пациента для уточнения диагноза могут отправить на второй этап диспансеризации и назначить дополнительные обследования. Пациента ставят на диспансерное наблюдение в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, а при наличии медпоказаний ему назначат соответствующее лечение и медреабилитацию.

Порядок направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, отметили в пресс-службе, включает следующие положения: углубленную диспансеризацию вправе пройти те, кто переболел COVID-19, она может быть проведена по инициативе гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном COVID-19, при подаче им соответствующего заявления; планируемая дата проведения углубленной диспансеризации - не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина, перенесшего COVID-19; медорганизации составляют поименный перечень граждан, которые подлежат углубленной диспансеризации, а также формируют и ведут календарный план проведения диспансеризации с указанием осмотров врачами-специалистами, инструментальных, лабораторных и других исследований, мест и дат их проведения, числа граждан.