Роспотребнадзор заявил о прохождении пика третьей волны COVID-19 в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области остается напряженной, однако пик третьей волны пандемии в регионе пройден. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по региону Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по контролю за распространением инфекции во вторник.

"Эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области сохраняется напряженной. При этом, по нашим оценкам, пик третьей волны в области пройден, и по интенсивности проявления эпидемического процесса мы сейчас находимся на плато со сформировавшейся тенденцией к снижению заболеваемости", - сказал Ковалев.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе впервые за десять недель заболеваемость ниже предыдущего периода. В то же время новые случаи заражения коронавирусом продолжают выявлять во всех городах и районах региона, из-за чего сохраняется нагрузка на систему здравоохранения, отметил Ковалев. Максимальный темп прироста зафиксирован в Зверево, Донецке, Советском, Обливском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском и Целинском районах.

Рост числа новых случаев заражения коронавирусом, по словам Ковалева, фиксируется среди детей до одного года и до шести лет и среди взрослых в возрасте 65 лет и старше. Несколько снизилась заболеваемость среди подростков, среди лиц 18-29 лет, а также в возрастной категории 30-49 лет. Заболеваемость среди школьников, как отметил руководитель управления Роспотребнадзора, остается на высоком уровне. При этом число новых случаев заражения коронавирусом среди сотрудников школ сокращается. На минувшей неделе было выявлено 24 таких случая. "Конечно, этому способствует высокий охват иммунизацией. У нас эта категория работников привита почти на 80% от общего числа сотрудников, а если брать число переболевших, то это будет достигать 90%", - отметил Ковалев.

В вузах, по словам санврача, хотя бы один раз сделали прививку 58% сотрудников. Он добавил, что при проверках вузов и сузов специалисты Роспотребнадзора будут отстранять не сделавших прививки лиц от работы, которые не имеют противопоказаний к вакцинации.

Ростовская область занимает пятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 124 411, выздоровел после заражения 107 471 человек, умерли 5 987. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0. В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. В начале августа власти ужесточили ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, однако позднее часть из них была смягчена.