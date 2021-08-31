Вильфанд назвал условия для закладки урожая на 2022 год вполне хорошими

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Урожай в России в 2021 году будет несколько меньше, чем в прошлом, но ситуация со сбором урожая в целом хорошая. В 2021 году неплохие условия посева озимых культур наблюдаются по всей территории страны, кроме Урала и Поволжья, заявил во вторник научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В принципе условия неплохие по территории страны. Исключение - Урал. В Уральском регионе очень мало осадков выпало за весь летний период, и почва не насыщена влагой, а там уже подступает первая декада сентября - это уже предел для оптимальных сроков сева. В некоторых регионах Поволжья аналогичная ситуация. Уверенно можно будет говорить об этом в конце сентября - начале октября. А так вполне хорошие условия для закладки будущего урожая", - рассказал он.

По его словам, вклад в валовый урожай пшеницы и ржи составляет до 50%.

"Урожай 2021 года будет несколько меньше, чем урожай 2020 года - в прошлом году он был просто рекордный. Но уровень его достаточен: урожай, урожайность, валовый сбор очень хороший, поэтому ситуация вполне с урожаем хорошая", - подчеркнул глава Гидрометцентра.

Вильфанд отметил, что рекорды по урожайности каждый год ставить невозможно, потому что были "очень разные осадки в ряде регионов, было и засушливое время в Урале и Поволжье".