В Кузбассе смягчили ограничения из-за пандемии и разрешили проведение ярмарок

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Власти Кузбасса разрешили проведение массовых сельскохозяйственных ярмарок в муниципалитетах региона при условии, что они пройдут на открытом воздухе. Распоряжение о смягчении ранее введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса подписал губернатор Сергей Цивилев. Документ опубликовали на официальном сайте областного правительства во вторник.

"Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса проведение в сентябре 2021 года однодневных сельскохозяйственных ярмарок с предоставлением услуг торговли и общественного питания на открытом воздухе с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - говорится в документе.

Муниципалитеты определят площадки для проведения ярмарок и пригласят на них сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов, которые смогут реализовать там продукцию, выращенную на своих участках. Для всех участников обязательно соблюдение масочного режима.

Еще одно массовое мероприятие разрешено в Таштагольском районе на юге Кузбасса - 4 сентября там состоится празднование 65-летия поселка Шерегеш, на территории которого расположен одноименный горнолыжный курорт. Мероприятие пройдет с соблюдением эпидемиологических требований с количеством участников не более 1 тыс. человек.

По данным регионального оперштаба, на 31 августа в Кузбассе зарегистрировано 51,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе у 175 человек инфекция выявлена за минувшие сутки. Более 49 тыс. пациентов выздоровели, 1 138 человек умерли, остальные находятся под наблюдением медиков.