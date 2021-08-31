Две новые школы откроются в День знаний в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Две новые школы откроются в День знаний в Липецке и селе Пятницкое Измалковского района Липецкой области. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов, отвечая на вопросы жителей в рамках прямой линии на областном телевидении.

"Юные жители Липецка и села Пятницкое Измалковского района в День знаний сядут за парты в новых школах",- сказал Артамонов. Он рассказал про школу в областном центре, где 1 сентября ждут 240 учеников младших классов и 560 учеников среднего и старшего звена. Так, в новой школе ребята могут выбрать профиль образования, которое им больше по душе: информатика и робототехнику, футбол и фехтование, иностранные языки.

При этом, ведущим профилем школы станет иноязычное образование. "Английский язык школьники начнут изучать с первого класса, а уже с пятого в программу добавятся французский, испанский и китайский",- пояснили в пресс-службе областной администрации. В старших классах преподавание некоторых предметов будет вестись на английском языке. "Школу возвели по программе "Стимул", реализуемой в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - на эти цели из средств федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 727 млн рублей", - заметили в пресс-службе.

Глава региона, в свою очередь, заверил, что новая липецкая школа станет образцом для других учебных заведений, которые в настоящее время строят в регионе. "Еще 45 образовательных организаций вошли в план по капремонтам, в Ельце сейчас восстанавливаем большую школу - должно получиться очень хорошо, рядом будет также благоустроена территория", - пояснил Артамонов. Он заметил, что власти региона решили разработать стандарт для программы капремонта других образовательных учреждений, которые будут обновляться каждый год.

Что же касается реализации текущих проектов, то в этой связи Артамонов напомнил, что сейчас завершается строительство школы в селе Большой Хомутец Добровского района и нового корпуса школы в райцентре Тербуны. Также строят школы в Грязи и Лебедяни на 800 и 1,2 тыс. мест соответственно.