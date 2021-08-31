В Перми изобрели единую систему виртуального доступа к российским музеям

ПЕРМЬ, 31 августа. /ТАСС/. Разработчики из Пермского национального исследовательского политехнического университета изобрели систему виртуального доступа к музеям из любой точки мира. Проходит оцифровка экспозиций, проект планируется запустить в конце 2021 года, рассказали во вторник журналистам в пресс-службе вуза.

"В России насчитывается более 2 тыс. музеев. Разработчики из Пермского Политеха создают единую систему, которая откроет доступ к уникальным экспозициям из любой точки мира. С цифровыми двойниками музеев можно будет ознакомиться с помощью виртуальной реальности. По словам авторов приложения, у него пока нет аналогов в России", - говорится в сообщении.

Разработчики уже презентовали мобильный виртуальный музей "Молотов - город трудовой доблести" и отметили высокий интерес школьников и студентов к онлайн-экспозициям. Разработку также можно применять и при создании виртуальных музеев промышленных предприятий.

При этом в России есть отдельные студии по созданию VR-проектов, но пока нет единой системы для просмотра музейных экспозиций, уверяют разработчики. Просмотр в очках виртуальной реальности позволит "посетителям" музея увидеть экспонаты в полномасштабном формате, а также полноценно с ними взаимодействовать.

Те музеи, которые примут участие в проекте, получат 3D-модели ключевых экспонатов и возможность демонстрировать объекты на коммерческой основе. Для просмотра понадобится шлем виртуальной реальности Oculus Quest первого и второго поколения. Пользователь сможет выбрать интересующую экспозицию из базы коллекций с оцифрованными экспонатами. "Ознакомиться с музейными композициями в приложении можно будет уже в конце 2021 года", - отметили в университете.