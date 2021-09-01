Олимпиады и другие способы облегчить себе поступление в вуз

"Хорошая олимпиадная задача — это всегда terra incognita, зачастую вообще не похожая на школьные по формулировке, постановке вопросов, средствам выполнения. Сложно даже объяснить человеку несведущему, о чем идет речь. Скажем, условие отдельной задачи может занимать три-четыре страницы текста, требовать искусного использования калькулятора с программами статобработки, методов графического анализа", — объясняет Александр Аполонский, преподаватель Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", одного из образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко на Алтае, воспитавший более 100 призеров и победителей ВОШ.

По его словам, для успешного участия в олимпиадах очень важен опыт решения самых разных задач, поэтому начинать готовиться стоит как можно раньше. Формально для участия в олимпиаде достаточно школьных знаний, но на практике для того, чтобы претендовать на призовые места заключительных этапов, нужны навыки, которые школьное образование не дает. Как же к ним готовиться?

"В первую очередь штудировать базовые предметы — не сдав их, вы не пройдете и первый этап. Во вторую — все остальное, что вам интересно по выбранному направлению. При этом желательно обращать внимание на актуальные достижения и тенденции, так как они могут стать основой для будущих заданий. В-третьих — изучить сайт конкурса и попробовать себя на примерах заданий прошлых лет, сравнить свою работу с ведущими работами прошлого года. Оценить уровень, понять свои слабые места, выбрать направления роста и всегда при этом помнить, что задания прошлых лет — это совсем не то, что будет в следующем году!" — говорит Владислав Немов.

Часто организаторы олимпиад сами собирают и выкладывают в открытый доступ необходимый для подготовки материал — бесплатные интернет-курсы и другие ресурсы.