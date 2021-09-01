Олимпиады и другие способы облегчить себе поступление в вуз

Хорошо сдать ЕГЭ — не единственный путь к зачислению, списки поступивших в престижные вузы обыкновенно начинаются с фамилий олимпиадников. Рассказываем, как устроено олимпиадное движение, какого уровня знаний требуют интеллектуальные конкурсы и какие привилегии они дают.
Какими бывают олимпиады
"Олимпиады для учащейся молодежи" Астрономического общества и анонимные конкурсы по решению математических задачек в России начали проводить еще в XIX веке. В Советском Союзе в 30-е годы стали проводить городские олимпиады по математике и естественным наукам, в 60-х появились и всесоюзные конкурсы, правда, по очень ограниченному перечню предметов, который расширялся очень постепенно. К примеру, олимпиада по русскому языку появилась только в 1996 году.
Сегодня олимпиад и конкурсов для школьников существует огромное количество. Только Всероссийская олимпиада школьников (коротко — ВОШ) проводится по 24 предметам, включая китайский язык, астрономию и экологию. По аналогии в МОШ — Московскую олимпиаду школьников — входят конкурсы более чем по трем десяткам предметов (в том числе по филологии, генетике и робототехнике). Собственные олимпиады сейчас есть в огромном количестве вузов.
Что такое "перечневая" олимпиада
Ежегодно Минобразования составляет официальный перечень олимпиад, дающих преимущества при поступлении в учебные заведения. В этом году в него вошли 83 олимпиады, если считать по предметным направлениям — 283. При внесении в перечень олимпиаде присваивают уровень, который определяет возможные привилегии победителей.
Олимпиады первого уровня дают возможность поступить в университет на профильное направление без вступительных испытаний ("профильность" направления определяют вузы), а второго — автоматические 100 баллов на ЕГЭ по соответствующему предмету (но их нужно подтвердить, набрав на экзамене не меньше 75 баллов). Победителям олимпиад третьего уровня таких льгот не гарантируют, институты и университеты сами выбирают, как их поощрить. "Неперечневые" олимпиады обычно позволяют облегчить поступление на профильный факультет вуза-организатора.
Важно помнить, что соревнования по разным предметам одной олимпиады могут иметь разный уровень. Так, например, "Покори Воробьевы горы!" (олимпиада МГУ им. М.В. Ломоносова) по литературе имеет первый уровень, а по истории — второй. Среди других известных перечневых олимпиад — "Ломоносов" (МГУ им. М.В. Ломоносова), "Высшая проба" (НИУ ВШЭ), олимпиада СПБГУ, "Физтех" (МФТИ), "Росатом" (НИЯУ МИФИ и корпорация "Росатом").
Как устроена ВОШ
Всероссийская олимпиада школьников знакома практически всем ученикам и родителям. Это старейшая и самая престижная олимпиада школьников в России. Она проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.
В соревнованиях школьного этапа могут принять участие ученики 4–11-х классов (задания для каждого класса разрабатываются отдельно). В муниципальном конкурсе участвуют победители и призеры школьных этапов 7–11-х классов. Региональные и всероссийские соревнования проводят только для старшеклассников. Ежегодно победителями становятся примерно 7–8% от изначального количества участников олимпиады.
Победителей и призеров заключительного этапа зачисляют в государственные вузы на профильные направления без экзаменов, право на льготу сохраняется четыре года. Если школьник решил поступать на непрофильный факультет, он может попросить засчитать свою победу как 100 баллов на ЕГЭ, при этом подтверждать достижение не нужно.
Как выбрать олимпиаду
"Или отталкиваемся от вуза, или от конкурса. Если вы заинтересованы в поступлении в какой-либо из вузов, то стоит внимательно ознакомиться с правилами приема. Там вы можете найти информацию по условиям получения дополнительных баллов. Анализируете, что за что дают, и составляете план действий. Желательно, конечно, сделать это за два года до окончания школы, чтобы у вас было время подготовиться. Если же у вас есть "ваш" конкурс, где вы бессменный лидер или претендент на высокие места, то стоит изучить, какие вузы являются партнерами такого мероприятия, узнать, есть ли там интересующие вас специальности", — рассказывает Владислав Немов, преподаватель Центра детского научного и инженерно-технического творчества при КузГТУ "УникУм", созданного при поддержке Фонда Андрея Мельниченко.
При этом участвовать сразу в нескольких конкурсах вполне возможно, тем более что некоторые из них требуют близкого набора знаний и навыков. Участие же в олимпиадах по разным направлениям может дать ученику широкий кругозор, хотя в таком случае рассчитывать на победу во всех выбранных направлениях не стоит.
Как подготовиться
"Хорошая олимпиадная задача — это всегда terra incognita, зачастую вообще не похожая на школьные по формулировке, постановке вопросов, средствам выполнения. Сложно даже объяснить человеку несведущему, о чем идет речь. Скажем, условие отдельной задачи может занимать три-четыре страницы текста, требовать искусного использования калькулятора с программами статобработки, методов графического анализа", — объясняет Александр Аполонский, преподаватель Бийского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова", одного из образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко на Алтае, воспитавший более 100 призеров и победителей ВОШ.
По его словам, для успешного участия в олимпиадах очень важен опыт решения самых разных задач, поэтому начинать готовиться стоит как можно раньше. Формально для участия в олимпиаде достаточно школьных знаний, но на практике для того, чтобы претендовать на призовые места заключительных этапов, нужны навыки, которые школьное образование не дает. Как же к ним готовиться?
"В первую очередь штудировать базовые предметы — не сдав их, вы не пройдете и первый этап. Во вторую — все остальное, что вам интересно по выбранному направлению. При этом желательно обращать внимание на актуальные достижения и тенденции, так как они могут стать основой для будущих заданий. В-третьих — изучить сайт конкурса и попробовать себя на примерах заданий прошлых лет, сравнить свою работу с ведущими работами прошлого года. Оценить уровень, понять свои слабые места, выбрать направления роста и всегда при этом помнить, что задания прошлых лет — это совсем не то, что будет в следующем году!" — говорит Владислав Немов.
Часто организаторы олимпиад сами собирают и выкладывают в открытый доступ необходимый для подготовки материал — бесплатные интернет-курсы и другие ресурсы.
Что еще дает преимущества при зачислении
Право на зачисление без конкурсных испытаний получают победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
При поступлении, помимо результатов ЕГЭ и внутреннего вступительного экзамена, вуз может засчитать абитуриенту до 10 дополнительных баллов за личные достижения: например, за участие в олимпиадах (даже если ученик не стал победителем или призером), аттестат с отличием, подтвержденную волонтерскую деятельность, хорошее итоговое сочинение (вузы будут оценивать их самостоятельно), участие в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах. Учебные заведения вправе самостоятельно вводить критерии оценки достижений абитуриента, поэтому стоит заранее ознакомиться с правилами конкретных факультетов.
Кроме того, право на поступление на льготных основаниях имеют, например, сироты и дети-инвалиды, а на преимущественное зачисление при равенстве баллов с другими абитуриентами — дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Узнать, кто еще может рассчитывать на такую поддержку, можно здесь.
Благодарим за помощь в подготовке материала Фонд Андрея Мельниченко.
Алена Фокеева