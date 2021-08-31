Прямые авиарейсы из Калуги в Ереван продлили до 25 марта 2022 года

ТАСС, 31 августа. Авиакомпания "Азимут" продлила выполнение прямых рейсов из Калуги в Ереван в осенне-зимний период 2021-2022 годов, возобновленных в июне после отмены ограничений из-за пандемии коронавируса. На данный момент открыта продажа билетов на период с 5 ноября по 25 марта, сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

"Азимут" продолжит выполнять прямые рейсы из Калуги в Ереван (Армения) в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Уже открыты продажи билетов по этому направлению на даты с 5 ноября 2021 года по 25 марта 2022 года. В этот период рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Как сообщалось, в марте 2020 года прямое авиасообщение между Калугой и Ереваном было приостановлено из-за действовавших ограничений в связи с пандемией коронавируса, перелеты возобновили в июне 2021 года. Всего из аэропорта Калуга рейсы выполняются по 16 направлениям, в том числе по пяти международным. За шесть месяцев 2021 года аэропорт обслужил более 100 тыс. посетителей, что на 70% превышает показатели аналогичного периода 2020 года и на 75% выше объемов первого полугодия 2019 года.

Международный аэропорт Калуга имени Циолковского введен в эксплуатацию в 2015 году после 13-летнего перерыва. Пропускная способность авиаузла составляет 350 пассажиров в час.