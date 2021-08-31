Учебное пособие по гражданской идентичности мусульман презентуют в регионах России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Презентация учебного пособия "Гражданская идентичность мусульман России" пройдет в Пятигорске, Саратове, Саранске, Уфе и ряде других городов, где распространен ислам. Пособие направлено на формирование гражданской идентичности мусульман, сообщил профессор Болгарской исламской академии, заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин.

"У нас это первая официальная презентация в Москве, а дальше мы собираемся уже проехаться по мусульманским регионам. <…> Потом у нас на очереди Пятигорск, государственный университет Пятигорска, затем Черкесский исламский институт, затем Дагестан, Чеченская Республика, Саратов, Саранск, <...> Уфа. То есть это такая у нас широкая довольно география, чтобы больше людей знало, больше людей откликнулось, приняло участие в дальнейшей работе и чтобы исламские учебные заведения тоже уже использовали в своей работе данные учебные пособия", - сказал он в ходе презентации издания.

По словам заместителя начальника департамента управления президента РФ по внутренней политике Алмаза Файзуллина, учебник направлен на формирование гражданской идентичности мусульман в регионах традиционного распространения ислама. "Пособие <...> показывает, как в определенные исторические периоды проявляли себя представители мусульманского сообщества, да и люди просто, может быть, люди не слишком воцерковленные, но ощущающие какую-то ту или иную религиозную традицию. <...> Пособие показывает высокий уровень развития в условиях современной России и уровня образования, и возрождения, и исламской традиционной российской богословской школы", - добавил он.

Ректор Российского исламского института, председатель Совета по исламскому образованию Рафик Мухаметшин добавил, что учебное пособие будет проходить апробацию в исламских учебных заведениях. "Есть у нас вузы, которые реализуют исламскую теологию, я думаю, для них тоже со временем будет интересно. Пока мы будем их апробировать в исламских учебных заведениях, потом, я думаю, в теологических вузах", - пояснил он.

Он также отметил, что учебное пособие планируют внедрять в учебные программы колледжей и техникумов. "Этот учебник рассчитан в первую очередь для вузов бакалавриата. Сейчас готовим уже учебное пособие для среднего профессионального звена", - сказал он.