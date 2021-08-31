Объединения киберволонтеров появятся во всех муниципалитетах ЯНАО к 2022 году

ТАСС, 31 августа. Киберволонтеры, которые занимаются выявлением сайтов, пропагандирующих антиобщественные действия, появятся во всех муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к 2022 году. За последние полтора года такие волонтеры начали работать в восьми муниципальных образованиях, передав силовикам более 150 материалов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания антинаркотической комиссии во главе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым.

"С 2018 года на Ямале действует новое направление работы - киберволонтерство. Такие объединения существуют в восьми муниципалитетах региона. За 2020 год и первое полугодие 2021 года ребятами передано в силовые структуры 157 материалов и сайтов, содержащих пропаганду наркотических и никотиносодержащих веществ, пропаганду смерти, суицида и иных антиобщественных действий. К 2022 году планируется сформировать объединения киберволонтеров во всех муниципальных образованиях автономного округа", - говорится в сообщении.

Помимо сайтов, предоставленных силовикам киберволонтерами, правоохранительные органы в 2021 году в ходе мониторинга выявили 232 ресурса пронаркотического содержания, к 123 из них доступ заблокирован, по остальным ведется проверка. Также в интернете работала 21 преступная группа, осуществляющая сбыт наркотиков на Ямале, в связи с чем правоохранителями было ликвидировано семь интернет-магазинов.

В пресс-службе добавили, что сейчас в регионе совершенствуются формы и методы антинаркотической работы. Так, в Салехарде готовится пилотный проект по использованию медийно-контекстных баннеров антинаркотической направленности в "Яндексе" и социальных сетях.