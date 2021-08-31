Киев предложил Google уменьшить объем российского контента в YouTube на Украине

КИЕВ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Украины предлагают Google уменьшить в их стране объем российского контента в YouTube и для этого привлечь независимых украинских редакторов. Об этом сообщил во вторник вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Сегодня в Вашингтоне встретился с вице-президентом Google Караном Бхатия. Обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие совместные планы. В частности, вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube", - написал Федоров в Facebook.

При этом он назвал недопустимым, что украинским пользователям предлагается российский контент в то время, "когда на Украине идет война". "Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - добавил вице-премьер.

Он находится в составе украинской делегации, которая находится в США во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.