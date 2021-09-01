В Канаде отметили 80-летие прихода союзного конвоя "Дервиш" в Архангельск

ОТТАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Звоном церковных и корабельных колоколов в провинции Новая Шотландия 31 августа отметили 80-летие прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в Архангельск, а также почтили память павших моряков. Об этом корреспонденту ТАСС по телефону сообщил советник-посланник российского посольства в Оттаве Владимир Проскуряков, который посетил мемориальное мероприятие в Галифаксе.

"Ровно в полдень по местному времени на корабле-музее "Саквилл", который участвовал в арктических конвоях в качестве корабля сопровождения, началась памятная церемония. В ней приняли участие и два канадских ветерана-участника северных конвоев, которые 16 раз прозвонили в корабельный колокол в память о павших товарищах, - сказал дипломат. - Участники мероприятия единодушно согласились с тем, что нужно бережно хранить память об этих событиях времен Второй мировой войны".

Проскуряков добавил, что к акции присоединились другой канадский корабль-музей времен Второй мировой войны "Хайда", а также несколько церквей, расположенных в разных городах Новой Шотландии, которые колокольным звоном почтили память участников конвоев.

С 28 августа по 1 сентября в Архангельске проходят памятные мероприятия, посвященные 80-летию прихода в Россию первого союзного конвоя "Дервиш". 31 августа состоялась международная акция "Благовест в честь Братства Северных конвоев", в которых приняли участие корабли-музеи из России, Канады, Великобритании и США. В Канаде к акции присоединились несколько церквей.

История конвоев

Северными (арктическими) конвоями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в СССР доставлялись грузы по программе ленд-лиза из США, Канады и Великобритании морем через Северную Атлантику. Первый конвой, получивший название "Дервиш", был сформирован в Ливерпуле 12 августа и отправился в Северную Атлантику из Исландии 21 августа 1941 года. В порт Архангельска он прибыл 31 августа.

С августа 1941 по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1 507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Архангельск, Молотовск и Мурманск доставили более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей фронта и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.