В Белоруссии начнут выдавать биометрические паспорта и ID-карты

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения органов внутренних дел Белоруссии с 1 сентября приступают к выдаче биометрических документов, включая биометрический паспорт и идентификационную карту (ID-карту). Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Органы внутренних дел 1 сентября приступают к практической реализации указа президента, который предусматривает внедрение биометрических документов на территории Республики Беларусь", - отметил глава департамента МВД, высказывания которого опубликованы на сайте ведомства.

Бегун напомнил, что в Белоруссии будут выдавать восемь биометрических документов. "Это биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, служебные, дипломатические биометрические документы, проездные документы для беженца, лица без гражданства, а также идентификационные карты гражданина Республики Беларусь, идентификационные карты лица без гражданства, постоянно проживающего в Беларуси и идентификационный вид на жительство", - уточнил представитель МВД. Он также пояснил, что получение биометрических документов для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Белоруссии, станет обязательным.

В МВД напомнили, что ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории Белоруссии, в то время как биометрические паспорта понадобятся исключительно для выезда за границу. "При этом сохранился альтернативный порядок документов. Гражданин Республики Беларусь после 1 сентября может сам определить, какие ему нужны документы: биометрические документы или старый паспорт", - сказал Бегун. Он сообщил, что к настоящему времени "уже 51 административная процедура доступна для лиц, имеющих биометрические документы, для того, чтобы осуществлять юридические действия с помощью ID-карты и Национального центра электронных услуг".

В МВД уточнили, что выдача ID-карты будет стоить 43,5 белорусского рубля (около 17,3 доллара), выдача биометрического паспорта обойдется в 58 рублей (около 23,1 доллара). Для граждан, достигших пенсионного возраста, а также инвалидов I и II групп - 29 рублей (около 11,5 доллара) и 43,5 рубля (около 17,3 доллара) соответственно.