Во Владивостоке открылся Дальневосточный юридический институт

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Открытие пятого филиала Университета прокуратуры Российской Федерации - Дальневосточного юридического института состоялось во Владивостоке в среду. На открытии присутствовал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Сегодня по всей стране отмечается День знаний, начало нового учебного года для миллионов российских школьников, студентов, преподавателей. К этому празднику мы приурочили знаменательное событие - открытие в столице Приморья нового высшего учебного заведения - Дальневосточного юридического института Университета прокуратуры Российской Федерации. Сегодня только начинается путь нового института, но я убежден, что он продолжит славные традиции ведомственного высшего образования и высшей юридической школы нашей страны", - сказал Краснов.

По его словам, поручение о создании филиала было дано в конце прошлого года. Генпрокурор отметил, что оно исполнено в короткий срок. Вуз будет повышать квалификацию студентов и работников органов прокуратуры по направлению надзорной работы в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Институт разместился в самом центре Владивостока - в одной из старейших исторических построек, здании бывшего Владивостокского коммерческого училища, в котором в 1913-1919 годах учился писатель Александр Фадеев.

В среду Краснов прибыл во Владивосток, где примет участие в работе VI Восточного экономического форума (ВЭФ) в сессии "Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как гарант привлечения инвестиций". Начал он свой визит с возложения венка на мемориальном комплексе "Боевая слава Краснознаменного Тихоокеанского флота".