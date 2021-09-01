Сброс воды увеличили на Братской ГЭС в Приангарье из-за высокого притока в водохранилище

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сброс воды увеличили на Братской ГЭС в Иркутской области из-за высокого уровня воды в реках и водохранилищах. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго-гидрогенерация" (управляет Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС, контролируется компанией En+ Group).

"Братская ГЭС перешла на расход с 6 000 до 6 400 [куб. м в секунду]. Это связано с высокой приточностью в водохранилище. Братское водохранилище находится на нормальном подпорном уровне в районе 402 м, обращений о подтоплениях не поступало", - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что холостые водосбросы составляют 1 760 куб. м, их обеспечивают четыре открытых затвора. Сброс воды на гидроэлектростанции увеличен по распоряжению Росводресурсов.

26 августа впервые с 1995 года был открыт холостой сброс воды на Братской ГЭС, чтобы удерживать уровень Братского водохранилища и минимизировать риски подтоплений.

По прогнозу специалистов, уровень воды в Байкале будет расти до середины сентября. С конца июня из-за повышенного притока в Байкал по решению Росводресурсов регулярно повышали расход воды на Иркутской ГЭС, однако 19 августа его снизили до 3 000 куб. м в секунду, так как в Иркутске повысился уровень воды в реке Ангаре, произошли подтопления в садоводствах, а также на участке набережной. 27 августа расход подняли до 3 300 куб. м в секунду.

Братская ГЭС - вторая в ступени Ангарского каскада гидроэлектростанций, в который в Иркутской области также входят Иркутская и Усть-Илимская ГЭС. Первой ступенью является Иркутская ГЭС, которая расположена в 65 км от истока Ангары.