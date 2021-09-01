Трутнев поддержал предложение о строительстве города Спутник возле Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поддерживает предложение о строительстве города Спутник возле Владивостока. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

Ранее в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что ведомство рассматривает возможность строительства нового города-спутника у Владивостока. Позже Трутнев в интервью радио "Комсомольская правда" уточнил, что приведение в порядок существующих городов является более приоритетной задачей для ДФО, чем создание новых.

"Сейчас мы вместе с Алексеем Олеговичем Чекунковым (главой министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики - прим. ТАСС) работаем над проектом строительства города Спутник возле Владивостока. Это полезный проект, который позволит понизить цены на жилье, даст людям новое качество жизни, усилит агломерацию Владивостока", - сказал Трутнев.

Он подчеркнул, что у них с Чекунковым нет противоречий в позиции относительно строительства нового года. "Мы все работаем в одной команде. Никаких противоречий между нами или отдельных позиций нет. Когда я говорил, что надо приводить города Дальнего Востока в порядок, конечно, я имел в виду и Владивосток", - отметил вице-премьер.

Трутнев также добавил, что не только Приморью нужно повышать качество городов. "Важно приводить в порядок городскую среду во всех дальневосточных городах. Мы этой работой будем активно заниматься", - сказал он.

"Есть программа модернизации социальной инфраструктуры. Это не только ремонт и строительство школ, больниц, детских садов, но и благоустройство общественных пространств. Мы приводим в порядок улицы, дороги, фасады домов. А сейчас переходим к следующему этапу - будем приводить в порядок 1 тыс. дворов на всем Дальнем Востоке. Это будет стоить порядка 7 млрд рублей. Губернаторы вместе с жителями определят, где и какие дворы надо приводить в порядок в первую очередь", - заключил Трутнев.