ТАСС исполнилось 117 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Информационному агентству России ТАСС исполнилось в среду 117 лет. Ключевыми событиями очередного года работы стали закрепление в статусе абсолютного лидера по цитируемости, запуск в режиме 24/7 новостной ленты на испанском языке, 95-летие фотохроники ТАСС и подготовка нового международного фотоконкурса News Photo Awards. Changing World.

Согласно данным компании "Медиалогия", ТАСС остается самым цитируемым информагентством страны. Агентство лидирует по этому показателю уже 22 месяца подряд - с октября 2019 года. Кроме того, в августе сайт tass.ru вошел в топ-3 СМИ, которым доверяют предприниматели в России. Такие данные представила компания IFORS Research, которая провела соответствующее исследование среди тысячи представителей малого и среднего бизнеса. ТАСС занял в рейтинге IFORS 2-е место наряду с сайтами ведущих деловых изданий.

С 1 сентября в круглосуточном режиме начинает выходить новостная лента ТАСС на испанском языке, ориентированная на испаноязычные страны Европы, Латинской Америки, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. В планах дальнейшее расширение числа лент на иностранных языках, зарубежной корреспондентской сети.

"Перенасыщенность сегодняшнего медиарынка информацией нередко создает у потребителя - читателя, зрителя, слушателя - ощущение, что времена, когда ее поиск и верификация были делом, требующим профессионального подхода, остались в прошлом. Однако довольно быстро выяснилось, что бесконечно расширяющийся информационный поток несет слишком много мусора, что количество, мягко скажем, недостоверных новостей находится в прямой зависимости от общего их количества, - считает генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. - Поэтому неудивительно, что в наши дни на первое место снова выходит качество новостей - для ценящего свое время их потребителя уж точно. Поэтому так важно для нас то, что и сегодня ТАСС - это агентство, которому доверяют. Четким индикатором этого является наше многомесячное лидерство по цитируемости, но не менее показательно и внимание к нашей информации со стороны бизнес-сообщества, потому что, как принято говорить, "с этими новостями можно работать".

По его словам, на каждом новом этапе своего развития, запуская новые информационные ленты, предлагая мультимедийные продукты и сервисы, расширяя технические и технологические возможности доставки контента, ТАСС стремится укрепить это доверие. "Важно постоянно стремиться быть на шаг впереди - именно поэтому мы всегда идем к нашей аудитории с актуальными проектами и самыми современными решениями", - отмечает глава ТАСС.

Фотохроника и конкурс

В этом году фотохроника ТАСС отмечает 95-летие. За время своего существования она стала брендом, хорошо известным как в профессиональном сообществе, так и среди ценителей фотоискусства. 1 сентября агентство выпустит спецпроект и фильм, которые расскажут о фоторедакции и ее уникальном творческом коллективе. В частности, героями спецпроекта станут не только мэтры фотожурналистики, которые в разные годы трудились в ТАСС: Наум Грановский, Евгений Халдей, Валентин Мастюков, Владимир Мусаэльян, Юрий Белинский, а также репортеры агентства, работающие в наши дни.

После успешно проведенного международного конкурса среди профессиональных фотографов News Photo Awards. Overcoming COVID, лейтмотивом которого стала борьба людей с коронавирусом, в ТАСС было принято решение сделать его ежегодным. В этом году конкурс получит название Changing World ("Меняющийся мир" или "Меняя мир"). Разные интерпретации этого названия позволят авторам шире взглянуть на окружающую действительность и более свободно подойти к поиску сюжетов и тем в новой постковидной реальности.

Днем основания ТАСС считается 1 сентября, эта дата стала первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства, основанного в 1904 году указом российского императора Николая II.